Homem é preso próximo a Lagoa Maior com porções de crack prontas para venda

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram, na noite desta quarta-feira (19), a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, próximo a região da Lagoa Maior, em Três Lagoas. Durante buscas, foi localizado com o suspeito, algumas porções de crack, embaladas para venda.

Por volta das 20h15, uma guarnição do Getam do 2º BPM, ao tomar conhecimento de uma denúncia sobre tráfico de drogas nas proximidades da Lagoa Maior, intensificou o policiamento na área. Com base nas informações e características do autor, a equipe obteve êxito ao abordar o suspeito, um homem de 38 anos, já conhecido nos meios policiais.