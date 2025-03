Homem invade casa da ex-companheira e a ameaça de morte no Violetas

Polícia

Autor de furto é preso pelas polícias Civil e Militar em Ponta Porã

Um homem de 29 anos foi preso por furto pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Militar, em Ponta Porã. Ele foi localizado em uma residência abandonada no Residencial Ponta Porã II, após ser identificado como autor de um crime recente na região. Segundo informações da polícia, durante a abordagem, […]