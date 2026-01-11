Homem leva tiro após intervir em discussão banal entre desconhecidos

Um homem de 29 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na madrugada deste sábado (10), na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, trecho da circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas.
Segundo informações obtidas no local, o caso aconteceu por volta das 4h, nas proximidades de uma casa noturna. A vítima havia acabado de sair do estabelecimento e estava acompanhada de dois amigos, que não se envolveram na confusão.
Conforme apurado, o homem presenciou uma discussão envolvendo um adolescente que ele não conhecia. O desentendimento teria começado após o menor colocar um copo de bebida sobre o veículo do autor ou de um conhecido dele, o que acabou gerando uma discussão.
Ainda de acordo com os relatos, a vítima tentou intervir apenas para que o adolescente deixasse o local. No entanto, foi abordada pelo suspeito, que teria questionado o motivo dele ter se intrometido, e em seguida, efetuado um disparo.
Após ser baleado, o homem ainda correu por alguns metros, mas caiu na via pública. Ele foi socorrido pelos próprios amigos e levado ao Hospital Auxiliadora.A vítima deu entrada consciente, porém em estado grave, devido a queixa da falta de ar, sendo encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O projétil ficou alojado na região do ombro, e o paciente permanece entubado.A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar o autor do disparo e esclarecer as circunstâncias do crime.