Homem leva tiro após intervir em discussão banal entre desconhecidos

Um homem de 29 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na madrugada deste sábado (10), na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, trecho da circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

Segundo informações obtidas no local, o caso aconteceu por volta das 4h, nas proximidades de uma casa noturna. A vítima havia acabado de sair do estabelecimento e estava acompanhada de dois amigos, que não se envolveram na confusão.

Conforme apurado, o homem presenciou uma discussão envolvendo um adolescente que ele não conhecia. O desentendimento teria começado após o menor colocar um copo de bebida sobre o veículo do autor ou de um conhecido dele, o que acabou gerando uma discussão.