Homem leva tiro na cabeça e Samu consegue socorrer baleado com vida ao H.A.

Um homem foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça, na tarde desta quinta-feira (22), no Residencial Rubens Cunha, localizado no Conjunto Habitacional Orestinho, em Três Lagoas (MS).

A vítima foi identificada como Caíque de Oliveira da Silva. Conforme informações apuradas no local, ele estava em um apartamento acompanhado de um amigo. Em determinado momento, esse amigo teria saído para comprar bebidas e, já a alguns metros do imóvel, ouviu um disparo.

Ao retornar ao apartamento, encontrou Caíque caído na cozinha, desacordado e com um ferimento na cabeça.O Samu foi acionado e, ao chegar, constatou que a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Após a realização de manobras de reanimação, Caíque respondeu aos estímulos e voltou a apresentar sinais vitais, sendo encaminhado em estado crítico ao Hospital Auxiliadora.

Aos policiais militares da Rádio Patrulha, amigos da vítima relataram que Caíque seria natural de Ribas do Rio Pardo, que havia se separado recentemente e que não apresentava, segundo eles, sinais aparentes de sofrimento emocional. Ainda conforme os relatos, ele estaria em Três Lagoas para participar de uma audiência no Fórum da comarca.