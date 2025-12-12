Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

IDENTIFICADO

Homem morto em confronto com o Getam é identificado como Vitor Cardoso Pereira

Suspeito havia furtado veículo em Andradina (SP) e fugiu para Três Lagoas acompanhado de dois menores

Alfredo Neto

"Colegas" de Vitor Cardoso fugiram ao verem militares do Getam chegar no local
"Colegas" de Vitor Cardoso fugiram ao verem militares do Getam chegar no local

Foi identificado como Vitor Cardoso Pereira, nascido em 28 de março de 1993, o homem morto durante confronto com o Grupo Especial Tático de Motos (Getam) da Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (11), no bairro Jupiá, em Três Lagoas.

Conforme apurado, Vitor teria participado do furto de um Chevrolet Celta na cidade de Andradina (SP) e fugido para Três Lagoas na companhia de dois comparsas, que aparentavam ser menores de idade.

Notícias Relacionadas

Durante a ação policial para abordagem do veículo, houve reação e troca de tiros, resultando na morte do suspeito. A identificação foi formalizada no município de Guaraçaí (SP), onde o homem possuía registro civil. Os demais envolvidos não foram encontrados no local e seguem procurados.A Polícia Civil investiga o caso.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos