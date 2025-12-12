Homem morto em confronto com o Getam é identificado como Vitor Cardoso Pereira

Foi identificado como Vitor Cardoso Pereira, nascido em 28 de março de 1993, o homem morto durante confronto com o Grupo Especial Tático de Motos (Getam) da Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (11), no bairro Jupiá, em Três Lagoas.
Conforme apurado, Vitor teria participado do furto de um Chevrolet Celta na cidade de Andradina (SP) e fugido para Três Lagoas na companhia de dois comparsas, que aparentavam ser menores de idade.
Durante a ação policial para abordagem do veículo, houve reação e troca de tiros, resultando na morte do suspeito. A identificação foi formalizada no município de Guaraçaí (SP), onde o homem possuía registro civil. Os demais envolvidos não foram encontrados no local e seguem procurados.A Polícia Civil investiga o caso.