Homem tenta estuprar mulher à beira de rio e atropela vítimas ao fugir

Um homem de 25 anos está foragido após tentar estuprar uma mulher de 24 anos à beira de um rio, em uma fazenda localizada na área rural do município. Durante a fuga, o suspeito atropelou a vítima e um amigo que tentou socorrê-la.
A Polícia Militar foi acionada via 190 pelo capataz da propriedade, um homem de 67 anos, que relatou uma briga no local e a existência de uma pessoa ferida. Ao chegar à fazenda, a guarnição encontrou um jovem de 19 anos com escoriações nos braços e a mulher caída ao solo, queixando-se de fortes dores.
De acordo com o relato das vítimas, eles tomavam banho no rio quando encontraram dois homens, ambos de 25 anos. Após um primeiro contato amistoso, em determinado momento, a mulher se afastou para atender necessidades fisiológicas e foi seguida por um dos indivíduos.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito tentou agarrar a vítima, passando a mão em seu corpo. Diante da recusa, ele teria tentado enforcá-la, momento em que a mulher gritou por socorro. O amigo interveio e entrou em luta corporal com o agressor, que conseguiu se desvencilhar.
Na sequência, o homem entrou em um veículo, deu partida e acelerou contra o casal. Segundo a vítima, o carro passou sobre sua perna, o que a deixou imobilizada no chão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas à Santa Casa de Paranaíba para atendimento médico. A jovem apresentava ferimentos nas pernas, enquanto o rapaz tinha escoriações nos braços.
A Polícia informou que o autor da tentativa de estupro e das lesões corporais dolosas já foi identificado, porém, até o momento, ele não foi localizado e segue foragido.