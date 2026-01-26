Homem tenta estuprar mulher à beira de rio e atropela vítimas ao fugir

Um homem de 25 anos está foragido após tentar estuprar uma mulher de 24 anos à beira de um rio, em uma fazenda localizada na área rural do município. Durante a fuga, o suspeito atropelou a vítima e um amigo que tentou socorrê-la.

A Polícia Militar foi acionada via 190 pelo capataz da propriedade, um homem de 67 anos, que relatou uma briga no local e a existência de uma pessoa ferida. Ao chegar à fazenda, a guarnição encontrou um jovem de 19 anos com escoriações nos braços e a mulher caída ao solo, queixando-se de fortes dores.

De acordo com o relato das vítimas, eles tomavam banho no rio quando encontraram dois homens, ambos de 25 anos. Após um primeiro contato amistoso, em determinado momento, a mulher se afastou para atender necessidades fisiológicas e foi seguida por um dos indivíduos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito tentou agarrar a vítima, passando a mão em seu corpo. Diante da recusa, ele teria tentado enforcá-la, momento em que a mulher gritou por socorro. O amigo interveio e entrou em luta corporal com o agressor, que conseguiu se desvencilhar.