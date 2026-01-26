Veículos de Comunicação
Início Polícia

VIOLÊNCIA SEXUAL

Homem tenta estuprar mulher à beira de rio e atropela vítimas ao fugir

Suspeito de 25 anos é procurado pela polícia após atacar mulher em área rural e ferir casal com veículo

Roberto Chamorro

Setor de Investigações da Policia Civil já tem identidade do suspeito

Um homem de 25 anos está foragido após tentar estuprar uma mulher de 24 anos à beira de um rio, em uma fazenda localizada na área rural do município. Durante a fuga, o suspeito atropelou a vítima e um amigo que tentou socorrê-la.

A Polícia Militar foi acionada via 190 pelo capataz da propriedade, um homem de 67 anos, que relatou uma briga no local e a existência de uma pessoa ferida. Ao chegar à fazenda, a guarnição encontrou um jovem de 19 anos com escoriações nos braços e a mulher caída ao solo, queixando-se de fortes dores.

De acordo com o relato das vítimas, eles tomavam banho no rio quando encontraram dois homens, ambos de 25 anos. Após um primeiro contato amistoso, em determinado momento, a mulher se afastou para atender necessidades fisiológicas e foi seguida por um dos indivíduos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito tentou agarrar a vítima, passando a mão em seu corpo. Diante da recusa, ele teria tentado enforcá-la, momento em que a mulher gritou por socorro. O amigo interveio e entrou em luta corporal com o agressor, que conseguiu se desvencilhar.

Na sequência, o homem entrou em um veículo, deu partida e acelerou contra o casal. Segundo a vítima, o carro passou sobre sua perna, o que a deixou imobilizada no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas à Santa Casa de Paranaíba para atendimento médico. A jovem apresentava ferimentos nas pernas, enquanto o rapaz tinha escoriações nos braços.

A Polícia informou que o autor da tentativa de estupro e das lesões corporais dolosas já foi identificado, porém, até o momento, ele não foi localizado e segue foragido.

