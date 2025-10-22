Identificado homem que morreu carbonizado após sofrer acidente na BR-158

Um homem identificado como Celso Aparecido Alves de Freitas, de 57 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (22) após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia BR-158, próximo ao quilômetro 225, entre Três Lagoas e Selvíria, no leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, o sinistro ocorreu por volta das 5h30, quando o condutor de um Toyota Corolla, com placas OOP-7B85, teria perdido o controle da direção durante uma ultrapassagem. O veículo acabou capotando e saindo da pista, incendiando-se logo em seguida.

Uma motorista de carreta que trafegava pela rodovia no momento do acidente relatou à polícia que o carro chegou a acionar a buzina várias vezes, antes de ser tomado pelas chamas. A testemunha ainda tentou usar o extintor do caminhão para conter o fogo, mas as chamas se alastraram rapidamente, atingindo também a vegetação próxima.