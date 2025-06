Homem é suspeito de atear fogo em carro e residência no bairro Santa Luzia

Um incêndio em uma residência mobilizou funcionários da Secretaria de Meio Ambiente (Semea) e bombeiros militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares no final da manhã desta quarta-feira (25), na rua Thomaz da Costa, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Segundo informações apuradas por nossa equipe no local, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa por um homem em situação de dependência química. O fogo teria começado em um veículo Fiat Uno, estacionado no quintal da residência.

Antes disso, o suspeito teria tentado incendiar a casa de um parente, localizada a algumas quadras do local. No entanto, familiares conseguiram conter as chamas. Em seguida, ele se dirigiu à outra residência — uma casa de madeira — e ateou fogo no Fiat Uno. Funcionários da Semea, cuja sede fica nas proximidades, realizaram os primeiros combates às chamas utilizando um caminhão-pipa da prefeitura. Apesar dos esforços, o carro foi totalmente consumido pelo fogo.