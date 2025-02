Jovem é esfaqueado ao tentar separar briga de casal em Dourados

EDUCAÇÃO

UFGD divulga terceira chamada do Vestibular

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou a lista de convocados na terceira chamada do Vestibular 2025. Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula até o dia 13 de fevereiro, conforme orientações disponíveis no edital.  Para efetuar a matrícula, é necessário acessar o Portal da UFGD (clique aqui) e seguir as instruções para […]