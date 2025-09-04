Jovem é preso por tráfico de drogas após ser flagrado com porções de crack em praça de Três Lagoas

Um jovem de 18 anos foi preso na noite desta quarta-feira (3) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Paranapungá, em Três Lagoas. A ação foi realizada por uma equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam), do 2º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, por volta das 23h15, durante rondas preventivas nas imediações de uma praça do bairro, os policiais avistaram um casal em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem tentou se desfazer de um invólucro, jogando-o ao chão. Dentro da embalagem, os militares encontraram várias porções de crack, totalizando 6,1 gramas da droga.