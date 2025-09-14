Ladrão é preso após tentativa de furto em Três Lagoas graças à ação rápida da PM

Na manhã deste domingo (14), a Polícia Militar de Três Lagoas prendeu um homem de 48 anos após uma tentativa de furto na região do bairro Santos Dumont.

A ação contou com a rápida mobilização da equipe policial, acionada por meio do telefone 190, após denúncia de populares que informaram de maneira precisa as características do suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Operações recebeu a informação de que um indivíduo estaria tentando danificar cabos de telefonia na calçada de um restaurante localizado na Avenida Clodoaldo Garcia, próximo ao Ginásio de Esportes.

Uma viatura foi imediatamente deslocada e localizou o suspeito com as mesmas características repassadas pelos denunciantes.O homem, ao perceber a aproximação da viatura, tentou deixar o local, mas acabou abordado e identificado.