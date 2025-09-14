Veículos de Comunicação
"NO FLAGRA"

Ladrão é preso após tentativa de furto em Três Lagoas graças à ação rápida da PM

Com o dia amanhecendo criminoso foi tentar furtar cabos elétricos e acabou preso

Alfredo Neto

Nem a luz do raiar do dia impediu ladrão de cometer crimes e foi preso em flagrante: Alfredo Neto/RCN67
Na manhã deste domingo (14), a Polícia Militar de Três Lagoas prendeu um homem de 48 anos após uma tentativa de furto na região do bairro Santos Dumont.

A ação contou com a rápida mobilização da equipe policial, acionada por meio do telefone 190, após denúncia de populares que informaram de maneira precisa as características do suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Operações recebeu a informação de que um indivíduo estaria tentando danificar cabos de telefonia na calçada de um restaurante localizado na Avenida Clodoaldo Garcia, próximo ao Ginásio de Esportes.

Uma viatura foi imediatamente deslocada e localizou o suspeito com as mesmas características repassadas pelos denunciantes.O homem, ao perceber a aproximação da viatura, tentou deixar o local, mas acabou abordado e identificado.

Segundo a polícia, ele possui diversas passagens por furto. Durante a vistoria, foi constatado que cabos de telefonia já haviam sido cortados, embora ainda permanecessem conectados.

A ocorrência contou com a participação de testemunhas que auxiliaram os policiais confirmando a prática criminosa. O suspeito foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destacou a importância da colaboração da população, que acionou o 190 e transmitiu informações detalhadas, possibilitando a ação imediata e a prisão em flagrante.

