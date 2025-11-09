Menor é apreendida por tráfico de drogas na Vila Piloto em Três Lagoas

Uma adolescente foi apreendida na tarde de sábado (8) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

A ação foi realizada por uma equipe do Grupamento Tático Motorizado (Getam) do 2º Batalhão de Polícia Militar.De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16h17, durante rondas pela Rua 30, os policiais abordaram a menor e o namorado dela em um local conhecido pelo intenso movimento de usuários de drogas.

Ao perceber a aproximação das motocicletas do Getam, a adolescente tentou se desfazer de um invólucro que estava escondido em sua blusa.