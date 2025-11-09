Menor é apreendida por tráfico de drogas na Vila Piloto em Três Lagoas

Uma adolescente foi apreendida na tarde de sábado (8) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.
A ação foi realizada por uma equipe do Grupamento Tático Motorizado (Getam) do 2º Batalhão de Polícia Militar.De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16h17, durante rondas pela Rua 30, os policiais abordaram a menor e o namorado dela em um local conhecido pelo intenso movimento de usuários de drogas.
Ao perceber a aproximação das motocicletas do Getam, a adolescente tentou se desfazer de um invólucro que estava escondido em sua blusa.
Dentro do pacote, os militares encontraram seis porções de substância análoga ao crack, totalizando 4,1 gramas, além de R$ 5 em dinheiro. Questionada, a jovem admitiu que comercializava o entorpecente. O namorado, por sua vez, afirmou que a droga era dele e que havia adquirido o material por R$ 100, com a intenção de revender as porções a R$ 10 cada.
Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as devidas providências.
Segundo a PM, a adolescente apresentava ferimentos no antebraço esquerdo, resultantes de automutilação.O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.