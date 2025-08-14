Veículos de Comunicação
Tráfico

Motorista abandona caminhonete com quase 2t de maconha e foge a pé na zona rural de Dourados

Kátia Kuratone

O entorpecente, avaliado em cerca de R$ 5,1 milhões, foi encaminhado à Defron em Dourados. (Foto: Divulgação/DOF)
O entorpecente, avaliado em cerca de R$ 5,1 milhões, foi encaminhado à Defron em Dourados. (Foto: Divulgação/DOF)

Um motorista abandonou uma caminhonete Toyota Hilux carregada com 1.950 quilos de maconha e fugiu a pé para uma região de mata, na BR-463, zona rural de Dourados. O veículo foi apreendido por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), mas o suspeito não foi localizado.

Os policiais realizavam um bloqueio na BR-463, nesta quarta (13), quando o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Alguns quilômetros depois, o motorista abandonou o automóvel às margens da rodovia e escapou a pé.

Na caminhonete foram encontrados fardos e tabletes de maconha, que totalizaram 1.950 quilos. O entorpecente foi avaliado em cerca de R$ 5,1 milhões e encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

Uma verificação das placas da caminhonete indicou que eram falsas e que o veículo havia sido furtado em maio deste ano, na cidade de Cuiabá (MT).

