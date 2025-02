Mulher baleada pelo ex-companheiro morre em Dourados

Karina Corim, 29 anos, morreu no Hospital da Vida, em Dourados, após ser baleada pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, 31, no último sábado (1º), em Caarapó. Este é o primeiro caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025.

Renan invadiu a loja de acessórios para celular de Karina, armado, e atirou nela e em sua amiga, Aline Rodrigues, 31, que também estava no local. Aline morreu no dia do ataque. Após os disparos, Renan ateou fogo na loja e cometeu suicídio.

Imagens de câmeras de segurança mostram Renan ordenando que uma cliente deixasse o estabelecimento antes de atirar em Aline e Karina. Karina havia solicitado medidas protetivas contra Renan um dia antes do crime, mas não houve tempo hábil para a intimação do agressor.

Este é o primeiro caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, em janeiro de 2024, ocorreram três feminicídios em Mato Grosso do Sul, e em fevereiro, cinco casos foram registrados.