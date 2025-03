Mulher é agredida durante confraternização no Centro de Três Lagoas

Uma mulher de 27 anos foi vítima de agressão na tarde desta sexta-feira (28) durante uma confraternização em uma residência no Centro de Três Lagoas.

De acordo com o relato à polícia, a vítima participava do evento com amigos quando um homem, que também estava no local, começou a discutir com ela por conta de um desentendimento envolvendo sua namorada. Sob efeito de álcool, ele ficou agressivo, empurrou a mulher ao chão e desferiu socos contra ela, causando ferimentos nos cotovelos e outras partes do corpo.