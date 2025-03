Mulher é agredida por homem após 7 dias de namoro

Uma mulher de 52 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao hospital após sofrer agressões, na tarde desta sexta-feira (28), em Três Lagoas.

De acordo com informações médicas, a vítima faz uso de medicação controlada e havia ingerido bebida alcoólica no momento do ocorrido. À equipe policial, ela relatou que conheceu um homem há cerca de uma semana e, durante um encontro, sem qualquer aviso, ele a agrediu com um soco no olho esquerdo, fazendo com que perdesse a consciência. Populares que presenciaram a situação acionaram o socorro.