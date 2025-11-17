Mulher é baleada durante assalto a estabelecimento que funciona de madrugada em Três Lagoas

Uma mulher de 53 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio durante um assalto a um estabelecimento que funciona no período da madrugada de sábado (15), em Três Lagoas. O caso ocorreu quando equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo COPOM para atender a ocorrência.
Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por um funcionário, que havia saído por alguns minutos para comprar cigarros para a proprietária, ao retornar, a encontrou pedindo socorro. Ela havia sido atingida por disparos de arma de fogo.
A vítima, ensanguentada, apresentava quatro perfurações — três na região torácica e uma no ombro direito. Mesmo ferida, conseguiu relatar que fechava o caixa quando dois homens encapuzados e vestidos de preto entraram pelo portão e anunciaram o assalto. Eles levaram todo o dinheiro disponível, quantia que ela não soube precisar devido ao pânico.
Durante a ação, um dos assaltantes tentou arrancar uma corrente de ouro que a mulher usava no pescoço. Ela reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso, momento em que foi atingida por um disparo de arma de fogo, possivelmente feito com um revólver. Após o disparo, os dois autores fugiram levando apenas o dinheiro.
O SAMU foi acionado e uma equipe, acompanhada pelo médico Dr. Carlos, realizou o atendimento no local. A vítima estava consciente e foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora, onde permaneceu internada, porém com o estado de saúde considerado estável.
A Polícia Militar registrou a ocorrência, que foi encaminhada à DEPAC para as devidas investigações e providências. A Polícia Civil agora trabalha para identificar e localizar os autores.