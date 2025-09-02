Noite violenta em Três Lagoas: duas tentativas de homicídio em menos de 30 minutos geram pânico e FakeNews

A noite da última segunda-feira (1º) foi marcada pela violência em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Em um intervalo de apenas 30 minutos, duas tentativas de homicídio deixaram três pessoas feridas em bairros distintos da cidade, desencadeando pânico entre moradores e uma onda de desinformação nas redes sociais. A Polícia Civil teve que emitir um comunicado oficial desmentindo boatos sobre um suposto “atirador aleatório” circulando pelas ruas.

18h30 – Primeira Tentativa: Mulher é Baleada no Bairro Guanabara

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 18h30 na região do bairro Guanabara, na esquina das ruas Manoel Antônio Jeremias e Itacil Pereira Martins, próximo a uma conveniência.

De acordo com o boletim da Força Tática do 2º BPM, uma mulher foi surpreendida por um indivíduo encapuzado, que se aproximou a pé e efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o braço esquerdo da vítima, que conseguiu correr e buscar abrigo em uma residência próxima. O autor ainda disparou novamente, mas não acertou.

A vítima relatou que vinha sendo pressionada por traficantes da região para consumir e vender drogas, o que pode ter motivado o atentado. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece em observação, sem risco de vida.

19h00 – Segundo Ataque: Casal é Alvo de Disparos no São João

Menos de meia hora depois, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma nova ocorrência de tentativa de homicídio, desta vez no bairro São João, na Rua B, próximo ao numeral 1610.

Segundo informações repassadas no local, dois homens encapuzados chegaram em uma bicicleta elétrica e efetuaram disparos contra um casal. As vítimas – uma adolescente e seu namorado – foram atingidas e socorridas pelo SAMU até a UPA. A jovem foi ferida no braço direito, e o rapaz na escápula. Nenhum dos dois corre risco de vida.

A adolescente, em relato inicial à polícia, apontou que os disparos podem estar ligados a desavenças anteriores com um indivíduo conhecido pelo apelido de “Pecinha”.

Conexão entre os Crimes: Mesmos Modus Operandi e Indícios de Ligação

Embora ocorridos em bairros diferentes – Guanabara e São João – e com vítimas distintas, os dois crimes apresentam características semelhantes: autores encapuzados, disparos rápidos, possível motivação ligada ao tráfico e ausência de intenção de roubo. A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que os autores dos dois atentados sejam os mesmos ou façam parte de um mesmo grupo criminoso.