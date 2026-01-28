Operação da PF atinge organização que levava cocaína da Bolívia e abastecia MS, SP e PR

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (28) uma operação que desarticulou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas com origem na Bolívia e destino aos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Ao menos cinco pessoas foram presas durante a ação, batizada de Operação Tunna, que também resultou na apreensão de veículos de alto valor usados pelo grupo.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; Piracicaba, no interior paulista; e nas cidades paranaenses de Arapongas e Londrina. Segundo a Polícia Federal, a atuação integrada entre as equipes foi fundamental para o avanço da investigação.

Estrutura interestadual e rota internacional

De acordo com a PF, o grupo criminoso mantinha uma rota estruturada para o transporte de cocaína que saía da Bolívia e atravessava o território brasileiro por diferentes estados. Mato Grosso do Sul funcionava como uma das principais portas de entrada da droga no país, enquanto Mato Grosso e Roraima também integravam os corredores utilizados pela organização.

As cargas tinham como destino final cidades de São Paulo e do Paraná, onde a droga era distribuída para abastecer mercados consumidores. A logística envolvia motoristas contratados, veículos específicos para o transporte e esquemas de pagamento para reduzir riscos de interceptação.

Investigações começaram após grande apreensão

As apurações tiveram início em 2025, após a apreensão de cerca de uma tonelada de cocaína no município de Terenos, em Mato Grosso do Sul. A partir desse episódio, a Polícia Federal passou a mapear os responsáveis pela logística do tráfico e identificar conexões com outros carregamentos.