Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

TRÁFICO INTERNACIONAL

Operação da PF atinge organização que levava cocaína da Bolívia e abastecia MS, SP e PR

Operação Tunna prendeu cinco suspeitos em quatro cidades e apreendeu carros de luxo usados pelo esquema.

Gabriela Porto

Os investigados devem responder por crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. - Foto: Divulgação.
Os investigados devem responder por crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. - Foto: Divulgação.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (28) uma operação que desarticulou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas com origem na Bolívia e destino aos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Ao menos cinco pessoas foram presas durante a ação, batizada de Operação Tunna, que também resultou na apreensão de veículos de alto valor usados pelo grupo.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; Piracicaba, no interior paulista; e nas cidades paranaenses de Arapongas e Londrina. Segundo a Polícia Federal, a atuação integrada entre as equipes foi fundamental para o avanço da investigação.

Estrutura interestadual e rota internacional

De acordo com a PF, o grupo criminoso mantinha uma rota estruturada para o transporte de cocaína que saía da Bolívia e atravessava o território brasileiro por diferentes estados. Mato Grosso do Sul funcionava como uma das principais portas de entrada da droga no país, enquanto Mato Grosso e Roraima também integravam os corredores utilizados pela organização.

As cargas tinham como destino final cidades de São Paulo e do Paraná, onde a droga era distribuída para abastecer mercados consumidores. A logística envolvia motoristas contratados, veículos específicos para o transporte e esquemas de pagamento para reduzir riscos de interceptação.

Investigações começaram após grande apreensão

As apurações tiveram início em 2025, após a apreensão de cerca de uma tonelada de cocaína no município de Terenos, em Mato Grosso do Sul. A partir desse episódio, a Polícia Federal passou a mapear os responsáveis pela logística do tráfico e identificar conexões com outros carregamentos.

Notícias Relacionadas

Durante o avanço das investigações, equipes também conseguiram apreender aproximadamente 230 quilos da droga em território paulista, reforçando a hipótese de uma organização criminosa com atuação interestadual e internacional.

Lavagem de dinheiro e comando do esquema

Segundo a Polícia Federal, a identificação dos principais alvos ocorreu a partir da análise da cadeia de comando do grupo. As investigações revelaram indícios de lavagem de dinheiro, pagamentos sistemáticos a motoristas envolvidos no transporte da droga e uso de veículos de luxo para ocultar valores ilícitos e facilitar a circulação.

Os carros apreendidos durante a operação são considerados peças-chave para comprovar o padrão de vida incompatível com a renda declarada dos investigados e a movimentação financeira suspeita.

Próximos passos da investigação

Com a prisão dos suspeitos, a PF segue analisando documentos, aparelhos eletrônicos e materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados. O objetivo é identificar outros possíveis integrantes da organização e aprofundar a apuração sobre o fluxo financeiro do grupo.

Os investigados devem responder por crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar duas décadas de prisão.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos