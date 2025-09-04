Operação prende sete pessoas em Dourados e fecha depósito de mercadorias contrabandeadas

Uma ação conjunta da Polícia Federal e a Receita Federal resultou na apreensão de uma grande quantidade de mercadorias introduzidas irregularmente no território nacional, sem a observância das formalidades legais previstas na legislação aduaneira. Sete pessoas foram presas em flagrante.



De acordo com a PF, ação ocorreu na tarde desta quarta (3), em um imóvel localizado em Dourados, que era utilizado como entreposto para depósito e movimentação das mercadorias ilícitas.

Durante a ação, foram apreendidas mercadorias diversas, incluindo eletrônicos, perfumes, cosméticos e três veículos, com valor estimado em R$ 600 mil.

No momento da abordagem, ainda foi interceptado um veículo que acabava de sair do local, contendo celulares e perfumes estrangeiros. No interior do imóvel havia seis pessoas e três veículos que seriam utilizados para o transporte dos produtos.



Toda a mercadoria era de origem estrangeira e estava armazenada sem documentação fiscal regular, configurando tentativa de burlar o controle aduaneiro e a tributação devida.

Os envolvidos foram detidos em flagrante e conduzidas à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde foram autuadas pela prática dos crimes de descaminho e associação criminosa.



Além das prisões, foram apreendidos veículos utilizados na logística do transporte ilícito e a totalidade das mercadorias irregulares para a adoção das providências legais cabíveis.