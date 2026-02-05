PM frusta furto de moto e apreende dupla na região do Shopping de Três Lagoas

A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos por suspeita de furto na forma tentada, na noite desta quarta-feira (4), em frente ao Shopping, em Três Lagoas (MS).
Por volta das 22h50, a equipe de Rádio Patrulha foi acionada via 190 após uma pessoa relatar que dois indivíduos estariam mexendo em uma motocicleta estacionada nas proximidades do local. Ainda durante a chamada, foram repassadas as características dos suspeitos, que teriam tentado disfarçar ao perceber a aproximação dos policiais.
A dupla foi abordada e, próximo a um dos suspeitos, os militares localizaram um objeto comumente utilizado para arrombar a ignição de motocicletas e realizar ligação direta, conhecido como “chave micha”. Os envolvidos negaram a tentativa de furto da motocicleta Honda Fan 150.
Mesmo assim, o homem recebeu voz de prisão e o adolescente foi apreendido, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as providências cabíveis. No mesmo período, outra equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar realizava buscas na região e conseguiu recuperar uma segunda motocicleta, que havia sido arrastada por um suspeito no bairro Santa Luzia.