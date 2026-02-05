PM frusta furto de moto e apreende dupla na região do Shopping de Três Lagoas

A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos por suspeita de furto na forma tentada, na noite desta quarta-feira (4), em frente ao Shopping, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 22h50, a equipe de Rádio Patrulha foi acionada via 190 após uma pessoa relatar que dois indivíduos estariam mexendo em uma motocicleta estacionada nas proximidades do local. Ainda durante a chamada, foram repassadas as características dos suspeitos, que teriam tentado disfarçar ao perceber a aproximação dos policiais.