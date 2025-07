PM prende dupla de ladrões e recupera objetos furtados no JK

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar após serem flagrados com diversos objetos furtados de uma residência localizada na Rua Marcílio Dias, no bairro JK, em Três Lagoas.

A ação ocorreu nesta segunda-feira (21), após a equipe de Rádio Patrulha receber informações de populares indicando que um suspeito carregava uma televisão de grandes proporções pelas ruas do bairro Vila Nova.

Durante as buscas, os policiais encontraram o primeiro suspeito nas proximidades da Rua Egídio Thomé. Com ele foram localizados uma TV, perfumes importados, joias, um celular e um cartão bancário, todos pertencentes à vítima. O homem confessou o furto e indicou que contou com o auxílio de um comparsa, que estaria com um botijão de gás subtraído da mesma residência.