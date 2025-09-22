PM prende homem por embriaguez e cumpre mandado no Santa Luzia

Um homem foi preso na noite de sábado (20) durante fiscalização de trânsito no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Ele estava com mandado de prisão em aberto e foi flagrado conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool, praticando direção perigosa e desobedecendo ordens de parada.

De acordo com a ocorrência, a equipe do Pelotão de Trânsito realizava blitz na avenida Angelina Tebet quando o motociclista, ao avistar os agentes, acelerou a moto de alta cilindrada na direção de um policial, que conseguiu se esquivar. Em seguida, o condutor tentou fugir, mas foi perseguido e abordado por equipes do Getam na rua Urias Ribeiro, no mesmo bairro.