CODESUL 2

Polícia Civil apreende menor com bicicleta furtada no Jupiá

Sabendo ser produto de furto menor pegou veículo e passou tinta por cima na tentativa de dificultar o reconhecimento da mesma

Alfredo Neto

Menor prestou depoimento foi liberado e caso levado a Vara de Infância e Juventude: Divulgação/Polícia Civil
Menor prestou depoimento foi liberado e caso levado a Vara de Infância e Juventude: Divulgação/Polícia Civil

Um adolescente foi encaminhado, nesta quarta-feira (3), à Seção de Investigações Gerais (SIG), após ser flagrado com uma bicicleta elétrica furtada no bairro Jupiá, em Três Lagoas (MS).

Policiais civis realizavam rondas em decorrência da operação CodeSul 2 quando avistaram o menor conduzindo uma bicicleta elétrica e decidiram realizar a abordagem de rotina.

O veículo, que aparentava ter sido repintado de forma grosseira, foi checado e constatado como produto de furto. O adolescente informou ter comprado a bicicleta de outro menor de idade e que sabia se tratar de objeto furtado.

O menor apontado como autor do furto foi devidamente identificado e já possui diversos registros de atos infracionais. Já o adolescente flagrado com a bicicleta foi encaminhado à delegacia, onde, acompanhado de seus responsáveis, prestou esclarecimentos e foi autuado por ato infracional análogo ao crime de receptação.

Em seguida, ele foi liberado, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

