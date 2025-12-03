Polícia Civil apreende menor com bicicleta furtada no Jupiá

Um adolescente foi encaminhado, nesta quarta-feira (3), à Seção de Investigações Gerais (SIG), após ser flagrado com uma bicicleta elétrica furtada no bairro Jupiá, em Três Lagoas (MS).
Policiais civis realizavam rondas em decorrência da operação CodeSul 2 quando avistaram o menor conduzindo uma bicicleta elétrica e decidiram realizar a abordagem de rotina.
O veículo, que aparentava ter sido repintado de forma grosseira, foi checado e constatado como produto de furto. O adolescente informou ter comprado a bicicleta de outro menor de idade e que sabia se tratar de objeto furtado.
O menor apontado como autor do furto foi devidamente identificado e já possui diversos registros de atos infracionais. Já o adolescente flagrado com a bicicleta foi encaminhado à delegacia, onde, acompanhado de seus responsáveis, prestou esclarecimentos e foi autuado por ato infracional análogo ao crime de receptação.
Em seguida, ele foi liberado, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.