Polícia Civil apreende menor com bicicleta furtada no Jupiá

Um adolescente foi encaminhado, nesta quarta-feira (3), à Seção de Investigações Gerais (SIG), após ser flagrado com uma bicicleta elétrica furtada no bairro Jupiá, em Três Lagoas (MS).

Policiais civis realizavam rondas em decorrência da operação CodeSul 2 quando avistaram o menor conduzindo uma bicicleta elétrica e decidiram realizar a abordagem de rotina.

O veículo, que aparentava ter sido repintado de forma grosseira, foi checado e constatado como produto de furto. O adolescente informou ter comprado a bicicleta de outro menor de idade e que sabia se tratar de objeto furtado.