Polícia Civil de Três Lagoas incinera 2 toneladas de drogas apreendidas em operações contra o tráfico

Três Lagoas (MS) – Na manhã desta quinta-feira (3), a Terceira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas realizou a incineração de aproximadamente 2 toneladas de entorpecentes apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas na região.

A ação, que visa dar destino final às substâncias ilegais retiradas de circulação, contou com a presença de representantes do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e da Perícia Criminal, garantindo a transparência e a legalidade do procedimento.

Na oportunidade, também houve a queima de quatro caixas de maços de cigarros contrabandeados e apreendidos em operações policiais.