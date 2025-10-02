Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas e receptação de cobre furtado em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, desarticulou na manhã desta quinta-feira (2) um ponto de tráfico de drogas e receptação de cabos de cobre furtados, localizado na Rua Dr. Willsom de Carvalho Viana, no bairro Santo André, região Norte da cidade.

A operação teve como objetivo o combate ao tráfico e à receptação de materiais ilícitos. As investigações apontaram indícios da continuidade delituosa no local, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão, autorizado pelo juiz de garantias com base nas evidências reunidas.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam 33,9 kg de cobre furtado, avaliados em aproximadamente R$ 2 mil, além de mais de R$ 20 mil em dinheiro, 15 gramas de crack, 3 gramas de maconha, duas balanças de precisão — utilizadas para pesagem de drogas e cobre — e quatro espingardas de pressão. As armas serão submetidas à perícia para verificar se foram modificadas para disparo de munições calibre .22.