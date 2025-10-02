Polícia Civil desarticula ponto de tráfico de drogas e receptação de cobre furtado em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, desarticulou na manhã desta quinta-feira (2) um ponto de tráfico de drogas e receptação de cabos de cobre furtados, localizado na Rua Dr. Willsom de Carvalho Viana, no bairro Santo André, região Norte da cidade.
A operação teve como objetivo o combate ao tráfico e à receptação de materiais ilícitos. As investigações apontaram indícios da continuidade delituosa no local, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão, autorizado pelo juiz de garantias com base nas evidências reunidas.
Durante as buscas, os investigadores apreenderam 33,9 kg de cobre furtado, avaliados em aproximadamente R$ 2 mil, além de mais de R$ 20 mil em dinheiro, 15 gramas de crack, 3 gramas de maconha, duas balanças de precisão — utilizadas para pesagem de drogas e cobre — e quatro espingardas de pressão. As armas serão submetidas à perícia para verificar se foram modificadas para disparo de munições calibre .22.
Dois homens, de 25 e 58 anos, alvos da investigação, foram encontrados no imóvel. O suspeito mais jovem alegou ser comerciante e usuário de drogas. Já o outro afirmou atuar apenas como revendedor de materiais recicláveis para sua subsistência, negando a propriedade dos itens apreendidos.
No quintal da residência, os policiais encontraram ainda um terceiro homem, de 25 anos, dormindo no local. Ele possui registros policiais anteriores e, durante revista pessoal, foi flagrado com uma pequena porção de crack. O indivíduo confessou ser dependente químico e disse ter passado a noite consumindo entorpecentes na casa.
Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde foram autuados conforme suas respectivas condutas.