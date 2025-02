Polícia Civil e Órgãos públicos faz ação no Paranapungá

Na manhã desta quinta-feira (27/02), a Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da 1ª Delegacia de Polícia e com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), deflagrou uma operação no bairro Paranapungá com o objetivo de reforçar a segurança e combater o tráfico de drogas na região.

O bairro tem sido identificado como um ponto de venda e consumo de entorpecentes, o que motivou a intensificação das ações policiais para conter a criminalidade e garantir mais tranquilidade à população. Como parte da estratégia, a 1ª Delegacia de Polícia tem adotado diversas medidas, entre elas:

Rondas intensificadas – Ampliação do patrulhamento em áreas de maior incidência de tráfico e consumo de drogas.

Abordagens e revistas – Identificação e verificação de indivíduos suspeitos, incluindo aqueles já mencionados em investigações anteriores.

Ações integradas – Cooperação com a Polícia Militar, especialmente com o setor de inteligência (P2), para ampliar a fiscalização e o monitoramento do território.

Encaminhamento de vulneráveis – Contato com órgãos assistenciais para oferecer suporte a pessoas em situação de risco.

Monitoramento de pontos de venda de drogas – Identificação de locais suspeitos para futuras operações.