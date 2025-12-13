Polícia Civil elucida homicídio triplamente qualificado e prende autor em flagrante em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas elucidou, em poucas horas, um homicídio triplamente qualificado ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (11). Um homem de 30 anos foi executado com dezenas de disparos de arma de fogo dentro de uma loja de conveniência.
Um dos autores foi preso em flagrante, confessou o crime, e as armas utilizadas foram localizadas e apreendidas.Logo após tomar conhecimento do crime, equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com apoio de todas as unidades vinculadas à Delegacia Regional de Polícia (DRP), deram início às diligências para identificação e captura dos envolvidos.
De acordo com a Polícia Civil, três indivíduos armados desceram de um veículo Hyundai HB20 e surpreenderam a vítima, efetuando diversos disparos. A execução foi registrada por câmeras de segurança, cujas imagens, aliadas a entrevistas com testemunhas, permitiram a identificação de um dos autores como o principal executor.
Os investigadores se deslocaram até a residência do suspeito, que, diante das evidências, confessou a participação no crime. Conduzido à sede da SIG, ele reiterou a confissão em interrogatório formal perante o delegado titular, afirmando que a motivação estaria relacionada a desavenças e ameaças anteriores envolvendo a vítima.
Segundo o relato, o suspeito foi o primeiro a descer do veículo, aproximou-se da vítima e efetuou disparos de revólver na região da cabeça. Mesmo após a vítima cair ao solo, ele continuou atirando, atingindo também o tórax. Em seguida, outros dois envolvidos efetuaram mais disparos, aumentando a brutalidade da ação criminosa.
O grupo fugiu do local no mesmo veículo, conduzido por um quarto participante. Na tentativa de eliminar provas, os autores levaram o automóvel até uma área rural, onde atearam fogo, destruindo completamente o carro.
Com apoio de informações repassadas por uma empresa da região, o veículo foi localizado e apreendido, sendo submetido a exames periciais pela Polícia Científica da URPI de Três Lagoas. O trabalho investigativo avançou ao longo desta sexta-feira (12), quando as equipes da SIG e do NRI apuraram que as armas utilizadas no homicídio estavam enterradas em uma propriedade rural.
Após escavações, os policiais localizaram e apreenderam as armas de fogo, dezenas de munições, além de máscaras e roupas usadas no crime, materiais compatíveis com as imagens que circularam nas redes sociais. Os celulares da vítima e do suspeito preso foram apreendidos, e a autoridade policial representou judicialmente pela quebra do sigilo de dados, que serão analisados tecnicamente pelo Núcleo Regional de Inteligência.
Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva. O suspeito foi encaminhado à DEPAC, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificação e responsabilização dos demais envolvidos.
A identificação do assassino confesso, não foi divulgada pela Polícia Civil.