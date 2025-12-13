Polícia Civil elucida homicídio triplamente qualificado e prende autor em flagrante em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas elucidou, em poucas horas, um homicídio triplamente qualificado ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (11). Um homem de 30 anos foi executado com dezenas de disparos de arma de fogo dentro de uma loja de conveniência.

Um dos autores foi preso em flagrante, confessou o crime, e as armas utilizadas foram localizadas e apreendidas.Logo após tomar conhecimento do crime, equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com apoio de todas as unidades vinculadas à Delegacia Regional de Polícia (DRP), deram início às diligências para identificação e captura dos envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, três indivíduos armados desceram de um veículo Hyundai HB20 e surpreenderam a vítima, efetuando diversos disparos. A execução foi registrada por câmeras de segurança, cujas imagens, aliadas a entrevistas com testemunhas, permitiram a identificação de um dos autores como o principal executor.

Os investigadores se deslocaram até a residência do suspeito, que, diante das evidências, confessou a participação no crime. Conduzido à sede da SIG, ele reiterou a confissão em interrogatório formal perante o delegado titular, afirmando que a motivação estaria relacionada a desavenças e ameaças anteriores envolvendo a vítima.

Segundo o relato, o suspeito foi o primeiro a descer do veículo, aproximou-se da vítima e efetuou disparos de revólver na região da cabeça. Mesmo após a vítima cair ao solo, ele continuou atirando, atingindo também o tórax. Em seguida, outros dois envolvidos efetuaram mais disparos, aumentando a brutalidade da ação criminosa.