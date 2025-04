Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas e prende homem em flagrante em Três Lagoas

Três Lagoas (MS) – Na manhã desta quinta-feira (3), uma ação da Seção de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem de 20 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Paranapungá.

As investigações, conduzidas pela SIG em conjunto com o Núcleo Regional de Inteligência (NRI), tiveram início após diversas denúncias indicando que um imóvel na região era utilizado como ponto de venda de entorpecentes, especificamente crack e maconha.

Na manhã de hoje, durante monitoramento do local, os investigadores flagraram uma transação suspeita entre um usuário e o morador do imóvel. No momento da abordagem, o suspeito admitiu a venda da substância e apresentou a quantia em dinheiro recebida pela droga.

Durante a busca na residência, os policiais localizaram uma quantidade de crack suficiente para preparar aproximadamente 90 porções para a venda, além de uma porção de maconha já embalada para o comércio.