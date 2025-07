Polícia Civil identifica trio suspeito de furto em loja e recupera R\$ 20 mil em mercadorias em Três Lagoa

Aparecida do Taboado

Casal de Aparecida do Taboado é preso com mais de 110 tabletes de maconha

Operação da Força Tática da PM de São Paulo teve início em Santa Fé do Sul e foi concluída em Aparecida do Taboado. Droga seria entregue em prostíbulo; os 65 quilos do entorpecente foram encontrados no carro e na residência do casal.