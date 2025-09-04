Veículos de Comunicação
Início Polícia

CIÚMES

Polícia Civil prende mulher suspeita de tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Três Lagoas

Após esfaquear a vítima a autora fugiu e se escondeu em uma casa abandonada no São Carlos

Alfredo Neto

Menos de 24 horas e Polícia Civil conseguiu elucidar e prender ainda no período de flagrância autor de tentar matar mulher a facadas: Divulgação
Menos de 24 horas e Polícia Civil conseguiu elucidar e prender ainda no período de flagrância autor de tentar matar mulher a facadas: Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (3) pela Polícia Civil, suspeita de tentativa de homicídio contra uma conhecida, após uma discussão motivada por ciúmes. O crime ocorreu na noite anterior, terça-feira (2), por volta das 19h10, no bairro Vila São João.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atacada com golpes de faca, sofrendo três ferimentos – um no braço esquerdo, outro na face e o terceiro na região da cabeça. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada em estado grave ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece internada sob cuidados médicos.

Durante o atendimento ainda no local do crime, a vítima conseguiu informar aos policiais militares que a agressora seria uma mulher conhecida, fornecendo apenas o primeiro nome, sem mais detalhes sobre sua identidade ou paradeiro. Diante das informações iniciais, equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região, sem sucesso.

Na manhã desta quarta-feira, investigadores da 2ª e 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas iniciaram diligências ininterruptas, conseguindo localizar a suspeita em um imóvel abandonado no bairro São Carlos. Segundo a Polícia Civil, ao ser abordada, a mulher confessou o crime e alegou que a agressão teria sido motivada por ciúmes envolvendo seu companheiro.

A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação para apurar todos os detalhes e circunstâncias que levaram ao crime.

A autora poderá responder por tentativa de homicídio qualificado, conforme o Artigo 121, §2º c/c Artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Caso condenada, a pena pode chegar a 20 anos de reclusão, com aumento pela tentativa e qualificadora (motivo torpe ou recurso que dificultou a defesa da vítima).

