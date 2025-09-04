Polícia Civil prende mulher suspeita de tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Três Lagoas

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (3) pela Polícia Civil, suspeita de tentativa de homicídio contra uma conhecida, após uma discussão motivada por ciúmes. O crime ocorreu na noite anterior, terça-feira (2), por volta das 19h10, no bairro Vila São João.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atacada com golpes de faca, sofrendo três ferimentos – um no braço esquerdo, outro na face e o terceiro na região da cabeça. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada em estado grave ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece internada sob cuidados médicos.

Durante o atendimento ainda no local do crime, a vítima conseguiu informar aos policiais militares que a agressora seria uma mulher conhecida, fornecendo apenas o primeiro nome, sem mais detalhes sobre sua identidade ou paradeiro. Diante das informações iniciais, equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região, sem sucesso.