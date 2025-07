Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em operação no condomínio Bem-Te-Vi, em Três Lagoas

Policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prenderam em flagrante na manhã desta terça-feira (22) um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no condomínio Bem-Te-Vi, região que vinha sendo alvo de denúncias anônimas sobre a atuação de uma boca de fumo.

Diante disso, o indivíduo acabou confirmando que morava no local e admitiu a presença de entorpecentes em sua residência. Com a autorização do suspeito, os policiais entraram no imóvel e localizaram tabletes e porções fracionadas de maconha, uma balança de precisão com vestígios da droga, papéis tipo “seda” e diversos invólucros plásticos usados para o embalo de entorpecentes.

Também foi apreendida uma porção de crack.Diante das evidências, o homem foi conduzido à 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas e autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas e mantém disponível o canal de denúncias anônimas pelo WhatsApp: (67) 99991-6698. O sigilo é garantido.