Polícia Militar atende possível caso de homicídio no Jardim dos Ipê

Na noite deste sábado (25), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência que pode se tratar de homicídio, na rua Nicola Galhardi, bairro Jardim dos Ipês, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 18h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado a uma residência, após um vizinho encontrar a vítima caída em um dos cômodos, com grande quantidade de sangue pelo quarto.