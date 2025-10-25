Veículos de Comunicação
Início Polícia

CRIME

Polícia Militar atende possível caso de homicídio no Jardim dos Ipê

Há a informação que existe marcas de violência no corpo; mas apenas após a perícia chegar ao local

Alfredo Neto



Na noite deste sábado (25), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência que pode se tratar de homicídio, na rua Nicola Galhardi, bairro Jardim dos Ipês, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 18h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado a uma residência, após um vizinho encontrar a vítima caída em um dos cômodos, com grande quantidade de sangue pelo quarto.

A vítima, um homem de aproximadamente 32 anos, foi encontrada sem sinais vitais. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Assim que novas informações forem confirmadas, uma nova nota será divulgada.

