Polícia Militar cumpre mandado de prisão no centro de Três Lagoas

Na manhã desta terça-feira (6), a equipe da Rádio Patrulha II, do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, cumpriu um mandado de prisão durante patrulhamento de rotina na região central da cidade. Os policiais, sargento Fernando e cabo J. Santos, abordaram um homem na Rua João Carrato, nas proximidades do número 1020.

O abordado foi identificado como E. P. da R. De acordo com a PM, já era de conhecimento da equipe que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) confirmou a existência do mandado, expedido pela juíza Daniela Endrice Rizzo em 30 de abril de 2025, com validade até abril de 2027.