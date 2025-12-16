Veículos de Comunicação
Início Polícia

Segurança Pública

Polícia Militar intensifica policiamento no comércio de Paranaíba durante a Operação “Boas Festas”

Ação reforça a segurança de lojistas e consumidores durante o período de funcionamento estendido do comércio natalino

Leonardo Guimarães

Operação segue até o fim do ano com foco na prevenção e na proteção da população - Foto/13° Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) iniciou, na última segunda-feira (15), em Paranaíba, uma nova etapa da Operação “Boas Festas 2025”, com reforço no policiamento ostensivo na região central da cidade, especialmente na área comercial.

A ação tem como objetivo garantir a segurança de lojistas, funcionários e consumidores durante o período que antecede o Natal, quando o comércio local passa a funcionar em horário estendido e registra aumento significativo no fluxo de pessoas.

De acordo com a PMMS, conforme o planejamento da operação, equipes realizam patrulhamento ostensivo e mantêm pontos-base de ronda nas áreas de maior movimentação comercial. O reforço se torna necessário diante da ampliação do horário de funcionamento das lojas e da maior circulação de consumidores em razão das festividades natalinas.

O policiamento será contínuo ao longo de todo o período da operação, com presença constante na área central e nos principais corredores comerciais do município.

Segundo a Polícia Militar, a iniciativa reforça a atuação preventiva da corporação e contribui para a sensação de segurança da população e do setor comercial, permitindo que as atividades de fim de ano ocorram de forma mais tranquila em Paranaíba.

