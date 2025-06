Polícia Militar Rural de MS apreende arma de fogo em abordagem a veículo suspeito em Selvíria

Durante ações da Operação SullMassp, equipes da Polícia Militar Rural de Mato Grosso do Sul apreenderam um revólver calibre .38 que estava no interior de um veículo abordado na noite de terça-feira (24), em Selvíria. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre um automóvel suspeito trafegando com arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, a denúncia indicava que um veículo JEEP de cor branca estaria circulando com uma arma no interior. Informações adicionais ainda apontavam que esse mesmo veículo já havia sido citado em boletim anterior envolvendo disparo de arma de fogo em outra ocasião no bairro Vestia.

Diante das informações, as equipes intensificaram o patrulhamento no centro da cidade. O veículo foi localizado e abordado por militares na Rua Vereador Ariudes Fernandes Leite. Durante a vistoria, foi encontrado no interior de uma bolsa feminina um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas.

A arma estava com uma mulher de 23 anos, passageira do veículo, que informou ter hematomas e fraturas em decorrência de uma queda de cavalo. Ela alegou desconhecer a origem da arma. Uma segunda mulher, de 58 anos, que se apresentou como faxineira, também estava no veículo e relatou que as duas haviam saído para beber.