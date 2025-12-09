Polícia Penal prende farmacêutico tentado entrar com 6 celulares na Penitenciária de Três Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (8), um farmacêutico de 61 anos foi detido ao ser flagrado por policiais penais tentando entrar com seis aparelhos celulares na Penitenciária de Segurança Média, em Três Lagoas (MS).

Policiais penais da Agência de Administração Penitenciária (Agepen), que estavam na portaria da unidade, relataram no boletim de ocorrência que, por volta das 8h, o farmacêutico, que já se encontrava dentro da penitenciária, informou que precisaria sair para ir até seu carro buscar uma caixa de medicamentos e, em seguida, retornar ao interior da unidade prisional.

Ao retornar com a caixa nas mãos, o farmacêutico, que presta serviços na unidade, foi novamente revistado, conforme protocolo da Agepen. Com ele, nada de ilícito foi encontrado junto ao corpo, mas, no interior da caixa, os policiais penais localizaram, em um fundo falso sob cartelas de medicamentos, seis aparelhos celulares.Ao perceber que havia sido flagrado na ação delituosa, o farmacêutico tentou sair do local, alegando que precisaria buscar algo no carro, mas foi impedido até que a direção da Penitenciária Masculina fosse comunicada e tomasse as providências cabíveis.