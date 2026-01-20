Prestador de serviço morre após queda de telhado em supermercado de Três Lagoas

Um homem, de 69 anos, morreu na manhã desta terça-feira (20) depois de sofrer uma queda enquanto realizava um serviço de manutenção no telhado, de uma rede de supermercados, avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

A vítima, identificada como Marcos César Freitas da Silva, não possuía vínculo empregatício com o estabelecimento e atuava como prestador de serviço. Ele trabalhava no local junto com outros dois homens quando uma telha de zinco não suportou o peso e acabou cedendo.

Marcos caiu de uma altura estimada em mais de seis metros e sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e deslocaram duas viaturas para o atendimento. Apesar das manobras de reanimação realizadas por aproximadamente 30 minutos, o óbito foi constatado ainda no local pelo médico da equipe.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. Após os levantamentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) para a realização de necropsia.