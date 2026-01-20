Veículos de Comunicação
Início Polícia

fatalidade

Prestador de serviço morre após queda de telhado em supermercado de Três Lagoas

Vítima prestava serviços e teria caído de um altura estimada ser superior a seis metros

Alfredo Neto

Filho dar vítima de queda acompanhou a tentativa de resgate, mas o pai acabou falecendo no local: Alfredo Neto/ RCN67.
Filho dar vítima de queda acompanhou a tentativa de resgate, mas o pai acabou falecendo no local: Alfredo Neto/ RCN67.

Um homem, de 69 anos, morreu na manhã desta terça-feira (20) depois de sofrer uma queda enquanto realizava um serviço de manutenção no telhado, de uma rede de supermercados, avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

A vítima, identificada como Marcos César Freitas da Silva, não possuía vínculo empregatício com o estabelecimento e atuava como prestador de serviço. Ele trabalhava no local junto com outros dois homens quando uma telha de zinco não suportou o peso e acabou cedendo.

Marcos caiu de uma altura estimada em mais de seis metros e sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e deslocaram duas viaturas para o atendimento. Apesar das manobras de reanimação realizadas por aproximadamente 30 minutos, o óbito foi constatado ainda no local pelo médico da equipe.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. Após os levantamentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) para a realização de necropsia.

Um dos filhos da vítima esteve presente no local e acompanhou os atendimentos e a confirmação da morte. https://www.facebook.com/share/v/1BrWZnXPB3 .

Nota

Por meio de nota, a Rede de Supermercados Nova Estrela lamentou o ocorrido.

Confira a nota na íntegra. “O Supermercado Nova Estrela manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Marcos Cesar Freitas da Silva, 69 anos, diretor da empresa Asteck. Nosso parceiro de confiança há mais de cinco anos. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a equipe da Asteck.”

