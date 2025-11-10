PRF apreende mais de 800 quilos de maconha e recupera dois veículos furtados em operações na BR-262

Em um domingo marcado por duas grandes apreensões, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) retirou de circulação 829 quilos de maconha e recuperou dois veículos furtados durante fiscalizações realizadas na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara (MS).

O primeiro flagrante ocorreu pela manhã, em Três Lagoas, quando o motorista de um Honda Fit desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Após perseguição, ele perdeu o controle do carro e foi detido. No interior do veículo, os policiais encontraram 409 quilos de maconha. O automóvel tinha placas falsas e registro de furto em abril de 2025, na cidade de São Paulo (SP).