Polícia

Carregamento

PRF apreende quase 30 kg de drogas em Água Clara

Desempenho reforça avanço no combate ao crime em MS

Alfredo Neto

Polícia Rodoviária Federal apreende quase 30 Kg de drogas que teriam como destino a cidade de Selvíria. Foto: Divulgação/PRF.
Polícia Rodoviária Federal apreende quase 30 Kg de drogas que teriam como destino a cidade de Selvíria. Foto: Divulgação/PRF.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite da sexta-feira (1º), um carregamento contendo 29,6 kg de skunk e 7,4 kg de maconha em Água Clara. A droga estava oculta em compartimento especial no porta-malas de um Renault Clio, abordado no km 141 da BR‑262. O motorista admitiu que buscou a substância em Corumbá (MS) e pretendia levá-la até Selvíria (MS). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil local para continuidade da investigação.

Este resultado destaca-se dentro do desempenho crescente da PRF em 2025. No primeiro semestre, a corporação retirou de circulação 24.981 kg de cocaína nas rodovias federais – sendo 8.358 kg em Mato Grosso do Sul, um aumento de quase 50 % em relação ao ano anterior (Serviços e Informações do Brasil, Serviços e Informações do Brasil). No mesmo período, foram apreendidos 144,7 toneladas de maconha, avanço de 4,56 % (Correio do Estado). Além disso, foram recuperados 174 veículos roubados ou furtados, apreendidas 45 armas de fogo e presos 1.298 envolvidos, entre outras apreensões relevantes (Correio do Estado).

O desempenho da PRF se apoia em operações integradas com outras forças de segurança e no uso de recursos como inteligência artificial, monitoramento de fronteiras e patrulhamento aéreo e terrestre (Serviços e Informações do Brasil). Em MS, ações coordenadas reforçadas na Vila Vias Seguras, Argos, entre outras operações conjuntas com a Polícia Civil e Polícia Militar, explicam o crescimento robusto nas estatísticas (RCN67).

A abordagem em Água Clara é mais um exemplo da eficiência no combate ao narcotráfico por parte da PRF. A descoberta de drogas ocultas em veículos reforça a necessidade da fiscalização rigorosa nas rodovias federais e alvos com perfil de risco. Com resultados que comprovam eficácia e impacto real nas organizações criminosas, a corporação consolida sua relevância estratégica no enfrentamento ao crime organizado em Mato Grosso do Sul.

