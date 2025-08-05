PRF apreende quase 30 kg de drogas em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite da sexta-feira (1º), um carregamento contendo 29,6 kg de skunk e 7,4 kg de maconha em Água Clara. A droga estava oculta em compartimento especial no porta-malas de um Renault Clio, abordado no km 141 da BR‑262. O motorista admitiu que buscou a substância em Corumbá (MS) e pretendia levá-la até Selvíria (MS). A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil local para continuidade da investigação.

Este resultado destaca-se dentro do desempenho crescente da PRF em 2025. No primeiro semestre, a corporação retirou de circulação 24.981 kg de cocaína nas rodovias federais – sendo 8.358 kg em Mato Grosso do Sul, um aumento de quase 50 % em relação ao ano anterior (Serviços e Informações do Brasil, Serviços e Informações do Brasil). No mesmo período, foram apreendidos 144,7 toneladas de maconha, avanço de 4,56 % (Correio do Estado). Além disso, foram recuperados 174 veículos roubados ou furtados, apreendidas 45 armas de fogo e presos 1.298 envolvidos, entre outras apreensões relevantes (Correio do Estado).