Duas pessoas são presas e PRF recupera carros furtados após perseguição na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) protagonizou uma verdadeira operação cinematográfica, na noite de quarta-feira (25), ao recuperar dois veículos com registro de furto, em São Paulo, e prender duas pessoas após uma perseguição, na BR-262, no município de Água Clara (MS).

De acordo com a PRF, um Ford Ka e um Fiat Cronos trafegavam em comboio e os motoristas teriam desobedecido uma ordem de parada dos policiais, durante fiscalização de rotina, na base da PRF. Os condutores aceleraram e fugiram em alta velocidade pela rodovia, iniciando assim o acompanhamento tático até o perímetro urbano.

Durante a fuga, o motorista do Ford Ka perdeu o controle ao se aproximar do cruzamento da BR-262 com a avenida Benevenuto Ottoni. O carro subiu no canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização. O condutor tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado e preso pelos agentes da PRF. O veículo era produto de furto e, segundo o próprio suspeito, seria entregue a um receptador em uma cidade de Mato Grosso do Sul.

Enquanto a perseguição ainda acontecia, os policiais solicitaram apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Pouco tempo depois, o Fiat Cronos foi encontrado abandonado nas proximidades. Próximo ao veículo, um homem foi abordado e, no bolso da calça, estavam as chaves do carro. Ele confessou que fazia parte da ação criminosa junto com o suspeito preso e que ambos entregariam os carros a um receptador. Pelo serviço, receberiam um valor não revelado. O Fiat Cronos pertence a uma empresa de locação de veículos.