Produtor rural acusado de matar vizinho em Itahum é preso

INVESTIGAÇÃO

Após denúncia PM prende homem suspeito de estuprar enteadas

Uma jovem de 19 acionou a Polícia Militar neste domingo (13) para denunciar o padrasto, de 21 anos, suspeito de estuprar as irmãs da jovem, de 8 e 10 anos. DE acordo com as informações policiais, as menores chegaram visivelmente abaladas na casa da jovem, no bairro Altos do Alvorada, e revelaram que o padrasto […]