Rádio Patrulha da Polícia Militar apreende arma munições e dinheiro no Jupiá

Na manhã desta sexta-feira (12), policiais militares realizaram a abordagem de um veículo no bairro Jupiá, em Três Lagoas (MS), que resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e uma quantia em dinheiro.

Durante a fiscalização, o passageiro do carro, um homem de 34 anos, demonstrou nervosismo e acabou confessando que havia uma arma no interior do veículo. No assoalho, os militares localizaram uma maleta contendo uma pistola calibre .40, da marca Taurus, modelo G2C, acompanhada de três carregadores e 21 munições intactas.