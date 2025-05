Rádio Patrulha prende em flagrante homem por furto qualificado

Conforme o boletim, o suspeito já havia quebrado o vidro dianteiro do carro para acessar a trava e, no momento da abordagem, estava desmontando o sistema de som do veículo. Ele havia retirado o toca-CD, a luz de cortesia, o espelho retrovisor e tentava remover um amplificador que estava fixado no porta-malas. O homem foi detido com o uso de algemas, pois tentou resistir à prisão.

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha II foi acionada via Centro de Operações para averiguar uma denúncia de furto em andamento. No local, os policiais encontraram o suspeito, identificado pelas iniciais M.S.V., dentro de um Fiat Palio, de cor cinza, com placas HCY-4692.

Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma chave do tipo Phillips, que teria sido usada para desmontar partes do automóvel. Ainda de acordo com a PM, o homem declarou que cometeu o crime porque “a culpa era de quem deixou o veículo estacionado” e que resolveu verificar se havia algo de valor no interior.

A proprietária do veículo, A.B.R., foi localizada com auxílio do sistema SIGO. Ela compareceu ao local acompanhada da mãe e constatou o furto de uma caixa de som trio, de cor cinza com detalhes em preto, além dos danos já identificados no automóvel.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde o caso foi registrado como furto qualificado e resistência à prisão.