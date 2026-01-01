Veículos de Comunicação
Polícia

SURTO

Samu é chamado para socorrer vítima de queda e enfermeiro acaba agredido

Ele ligou para o Samu e durante atendimentos passou a agredir um enfermeiro

Alfredo Neto

Cidadão ligou para o Smau e agrediu enfermeiro: Alfredo Neto /RCN67
Cidadão ligou para o Smau e agrediu enfermeiro: Alfredo Neto /RCN67

Um homem de 32 anos foi detido na noite de quarta-feira, por volta das 22h21, após se envolver em vias de fato e desacatar profissionais de saúde durante um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em uma residência localizada no bairro Vila Guanabara, em Três Lagoas (MS).

Conforme informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para prestar apoio ao Samu, após a denúncia de que o paciente atendido estaria bastante alterado e teria agredido um dos socorristas durante o atendimento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor sendo contido pela equipe médica, apresentando comportamento agressivo e exaltado.

Mesmo contido, o indivíduo continuou proferindo xingamentos e ofensas contra o socorrista que realizava o atendimento, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos profissionais e da própria equipe policial.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico em razão de um corte na cabeça, que precisou ser suturado. Após avaliação e liberação médica, ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas para as providências legais.

O caso foi registrado como vias de fato e desacato, e será apurado pela Polícia Civil.

