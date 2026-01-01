Samu é chamado para socorrer vítima de queda e enfermeiro acaba agredido

Um homem de 32 anos foi detido na noite de quarta-feira, por volta das 22h21, após se envolver em vias de fato e desacatar profissionais de saúde durante um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em uma residência localizada no bairro Vila Guanabara, em Três Lagoas (MS).

Conforme informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via Copom para prestar apoio ao Samu, após a denúncia de que o paciente atendido estaria bastante alterado e teria agredido um dos socorristas durante o atendimento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor sendo contido pela equipe médica, apresentando comportamento agressivo e exaltado.

Mesmo contido, o indivíduo continuou proferindo xingamentos e ofensas contra o socorrista que realizava o atendimento, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos profissionais e da própria equipe policial.