Samu e Polícia Militar socorrem homem após surto no Bela Vista

Um homem de 26 anos foi socorrido em estado grave na tarde desta quarta-feira (21), após sofrer uma lesão severa no braço direito durante um episódio de surto comportamental, ocorrido em uma residência localizada na Rua Goiás, no bairro Bela Vista, em Três Lagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h49, quando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizavam o atendimento à vítima, que apresentava sangramento intenso em razão de um ferimento profundo.

A polícia prestou apoio à ocorrência.No momento da chegada dos militares, o homem já se encontrava no interior da ambulância, apresentando comportamento alterado e sendo contido por familiares. Em virtude da gravidade da lesão, não foi possível a adoção de medidas de contenção física, como o uso de algemas.