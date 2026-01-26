Suspeito de furtar fios da Sanesul é preso após se esconder em barraco no bairro São João

Na noite deste sábado (24), uma equipe do GETAM da Polícia Militar de Três Lagoas prendeu um homem suspeito de furtar fios de cobre da estação de tratamento de esgoto da Sanesul, localizada no bairro São João. A ação ocorreu após informações sobre a prática recorrente do crime no local.

Diante das denúncias, outras equipes policiais foram mobilizadas. Durante as buscas, dois suspeitos foram vistos carregando pedaços de fios de cobre. Ao perceberem a presença policial, eles fugiram em direção a uma área de mata, atravessaram o Córrego da Onça e se dispersaram. Um deles foi localizado em um barraco situado na chamada “Invasão do São João”, onde estava escondido atrás de uma cortina improvisada com um cobertor.

No local, os policiais encontraram diversos pedaços de fios de cobre de tamanhos variados e um rolo de fio intacto, material que, segundo a polícia, havia sido furtado da subestação da Sanesul. Funcionários da empresa reconheceram os detidos como suspeitos dos furtos.

De acordo com a Polícia Militar, os dois envolvidos já haviam sido presos na última sexta-feira (23), mas foram liberados no mesmo dia. Mesmo assim, voltaram a cometer o crime.