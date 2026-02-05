Suspeito de homicídio em Cassilândia se apresenta à Polícia Civil após crime registrado por câmeras

O principal suspeito de um crime de homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira (data), em Cassilândia, apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil no meio da tarde desta quarta. O assassinato foi flagrado por câmeras de segurança instaladas no estacionamento de uma churrascaria localizada na Avenida Presidente Dutra, saída da cidade.
A vítima, um homem de 29 anos, foi esfaqueada após uma discussão com o suspeito, de 30 anos. As imagens mostram o momento do desentendimento entre os dois, que culminou no ataque fatal.
De acordo com informações preliminares, vítima e autor teriam frequentado anteriormente uma casa de prostituição na cidade. Ainda segundo apurado, o suspeito teria sido agredido no local após se recusar a pagar uma conta, fato que pode ter motivado o crime.
Após a discussão, o autor dirigiu-se até seu veículo, onde pegou uma arma branca do tipo canivete. Em seguida, desferiu o primeiro golpe contra a vítima. Mesmo após a queda do homem ao solo, o agressor continuou os ataques, totalizando cerca de seis ou sete perfurações, antes de fugir do local.
O delegado da Polícia Civil de Cassilândia, Dr. Rodrigo de Freitas, confirmou que o suspeito se apresentou na delegacia e foi submetido a exame de corpo de delito. O caso segue sob investigação para apuração completa dos fatos e eventuais responsabilidades.
O crime causou grande comoção na cidade, uma vez que tanto a vítima quanto o suspeito eram pessoas conhecidas da comunidade local.