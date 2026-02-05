Suspeito de homicídio em Cassilândia se apresenta à Polícia Civil após crime registrado por câmeras

O principal suspeito de um crime de homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira (data), em Cassilândia, apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil no meio da tarde desta quarta. O assassinato foi flagrado por câmeras de segurança instaladas no estacionamento de uma churrascaria localizada na Avenida Presidente Dutra, saída da cidade.

A vítima, um homem de 29 anos, foi esfaqueada após uma discussão com o suspeito, de 30 anos. As imagens mostram o momento do desentendimento entre os dois, que culminou no ataque fatal.

De acordo com informações preliminares, vítima e autor teriam frequentado anteriormente uma casa de prostituição na cidade. Ainda segundo apurado, o suspeito teria sido agredido no local após se recusar a pagar uma conta, fato que pode ter motivado o crime.