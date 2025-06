Suspeito é flagrado com drogas durante fiscalização da PMR na MS-112

Segundo o boletim policial, a abordagem ocorreu por volta das 4h20, quando os militares deram ordem de parada a um Fiat Uno com placas de Três Lagoas. O condutor, que demonstrava nervosismo incomum, chegou a afogar o motor e parou o carro antes do ponto indicado pelos policiais.

Durante nova abordagem, ao ser indagado sobre a presença de materiais ilícitos no veículo, o suspeito se mostrou ainda mais apreensivo, recusando-se a responder e solicitando ir ao banheiro. Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar busca pessoal nos ocupantes e vistoria minuciosa no veículo.

Com os passageiros nada de ilícito foi encontrado. Contudo, durante a inspeção no interior do carro, os policiais localizaram, sob o banco do motorista, uma bola de meia contendo nove tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 233 gramas, e onze invólucros com substância semelhante à cocaína, com peso de 7 gramas.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado no compartimento de presos da viatura, sem uso de algemas, enquanto os demais ocupantes seguiram no próprio veículo até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas. Todos foram apresentados sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido, para as providências legais.