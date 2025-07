Suspeito é preso por tráfico de drogas em residência da Vila Piloto, em Três Lagoas

Pioneira

Dourados tem primeira mulher no comando do Corpo de Bombeiros

A tenente-coronel Cláudia Karoline Rodrigues Ribeiro Porto é oficialmente a primeira mulher no comando do Corpo de Bombeiros Militar de Dourados. Ela assumiu oficialmente o posto na manhã desta sexta-feira (11), durante uma solenidade que marcou a troca de comando na corporação, no quartel do Grupamento, na avenida Presidente Vargas, região central da cidade. Com […]